Usa: stampa, Trump nominerà Ken Cuccinelli a capo all'ufficio immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nominerà Ken Cuccinelli, l'ex procuratore generale della Virginia, in una posizione di vertice al dipartimento per la Sicurezza nazionale (Dhs), portando a bordo dell'amministrazione un conservatore tra i più espliciti contro l'immigrazione clandestina. La nomina di Cuccinelli è stata confermata da un funzionario della Casa Bianca che ha parlato in condizione di anonimato al quotidiano “New York Times”. Secondo il funzionario, gli aspetti specifici del ruolo - tra cui il titolo e la portata dei compiti - sono ancora in via di definizione. Cuccinelli ha incontrato lunedì il presidente Trump nello Studio Ovale, insieme a quasi una dozzina di altri funzionari dell'amministrazione, tra cui Kevin McAleenan, segretario ad interim per la Sicurezza nazionale. L'amministrazione Trump, da mesi, ha chiesto al dipartimento per la Sicurezza Nazionale, che sovrintende il confine e l'applicazione delle leggi sull'immigrazione, di attuare politiche più aggressive. (segue) (Was)