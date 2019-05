Usa: stampa, Trump nominerà Ken Cuccinelli a capo all'ufficio immigrazione (2)

- Lo scorso mese il presidente Trump aveva annunciato che l'allora segretario alla Sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, avrebbe lasciato la sua posizione. Kevin McAleenan, all'epoca commissario statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (Cbp), ha poi sostituito Nielsen come segretario ad interim. "Ho fiducia che Kevin farà un ottimo lavoro!", aveva scritto sul suo profilo Twitter il presidente. La dimissioni della Nielsen facevano parte di una massiccia revisione del Dhs, per imprimere una linea più dura contro l'immigrazione clandestina. (Was)