Stati Uniti-Iran: funzionari sicurezza Usa, iniziative militari contro Teheran stanno funzionando (2)

- In un'intervista radiofonica, Pompeo ha detto che gli Stati Uniti non avevano determinato con certezza chi fosse responsabile per i sabotaggi a quattro petroliere avvenuti lo scorso 12 maggio al largo del porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, e dell’attacco con droni armati avvenuto due giorni dopo contro un oleodotto nella periferia della capitale saudita Riade, ma che "sembra possibile ci fosse dietro l'Iran". Il segretario di Stato ha anche difeso quanto fatto dell'amministrazione contro l'Iran, ribadendo che gli Stati Uniti continueranno a "lavorare per dissuadere l'Iran dai comportamenti scorretti nella regione". (Was)