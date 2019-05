Venezuela: Usa preparano accuse e sanzioni contro programma aiuti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno preparando delle misure che prevedono accuse penali e sanzioni contro alcune persone coinvolte nel programma di emergenza alimentare gestito dai militari del Venezuela, dietro il quale si nasconderebbe una vasta operazione di riciclaggio gestito dal governo. Le misure – scrive il quotidiano “Wall Street Journal” - dovrebbero essere implementate nelle prossime settimane e mesi, nel tentativo di aumentare la pressione sul regime di Caracas. Secondo il governo degli Stati Uniti, funzionari venezuelani e appaltatori privati, tra cui un uomo d'affari colombiano, hanno riciclato miliardi di dollari in fondi statali destinati al programma alimentare e ad altre operazioni statali. Attraverso queste presunte reti di riciclaggio di denaro, alcune di queste persone avrebbero accumulato ingenti somme di denaro in conti oltremare, ma anche in immobili, yacht e aerei, secondo un alto funzionario del Tesoro Usa. Le ultime azioni mirate al programma alimentare intendono interrompere il presunto riciclaggio di denaro per privare il regime di Maduro di entrate che gli Stati Uniti ritengono illegittimi e che dovrebbero essere nelle mani di Juan Guaidó, il leader dell'opposizione sostenuto da Washington. (Was)