Messico: Ocse, crescita economica "moderata" per il 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita si è raffreddata per una tendenza debole negli investimenti e una minore espansione dell'export, conseguenza del calo delle importazioni dagli Stati Uniti, partner commerciale per eccellenza. Un peso lo hanno avuto, a inizio anno, anche i problemi di distribuzione delle benzine (conseguenza di una stretta del governo sul furto dei carburanti), "gli scioperi e i blocchi ferroviari". L'attesa, segnala l'Ocse, è che il "consumo si rafforzi grazie al solido flusso delle rimesse e al calo dell'inflazione". Aiuteranno anche gli annunciati piani di investimenti per infrastrutture, con effetti che però potrebbero essere in parte limitati dal taglio alle spese. (segue) (Mec)