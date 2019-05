Messico: Ocse, crescita economica "moderata" per il 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ocse, l'inflazione è destinata ad assestarsi al 3,8 per cento nel 2019 e al 3,5 per cento per l'anno prossimo. La politica adottata dalle autorità monetarie per tenere sotto controllo la corsa dei prezzi è "adeguata", con il tasso di sconto tenuto ai livelli più alti degli ultimi dieci anni, in un contesto in cui energia e alimentazione non smettono di esercitare la pressione al rialzo sul paniere. Le attese sull'inflazione si muovono all'interno della forchetta fissato dalla Banca centrale del 3 per cento (con un punto percentuale in più e in meno), anche se il ritmo del calo è "lento". I tassi di disoccupazione sono stimati al 3,5 per cento per l'anno in corso e al 3,4 per cento nel 2020. Il ritmo di crescita "moderato" non è al momento ritenuto sufficiente a far ridurre la quota di lavoro in nero. (segue) (Mec)