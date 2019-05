Messico: Ocse, crescita economica "moderata" per il 2019 (6)

- In precedenza era stata la Banca mondiale (Bm) a moderare le attese per la crescita dell'economia messicana. Il 2019, secondo la Bm, si chiuderà con una crescita dell'1,7 per cento, contro il 2 per cento ipotizzato a gennaio. E ancora prima, la Banca aveva scommesso su una crescita del 2,5 per cento. I continui cali , dopo un 2018 chiuso con la crescita del 2 per cento, riflettono "principalmente le preoccupazioni dei mercati per i segnali contraddittori rispetto a futuro della politica economia" del governo, scriveva la Bm. (segue) (Mec)