Messico: Ocse, crescita economica "moderata" per il 2019 (7)

- Un'altra sforbiciata alle previsioni di crescita veniva fatta dalla Banca centrale (Banxico), sulla base delle valutazioni di analisti privati fatte a marzo. L'economia, segnala il rapporto, crescerà dell'1,56 per cento. Un dato che taglia, seppur di poco, la stima di febbraio dell'1,64 per cento. Per il 2020 le stime sono passate dall'1,91 all'1,82 per cento. L'inflazione 2019 viene corretta dal 3,67 al 3,65 per cento. Più sensibile il calo delle aspettative sul 2020, sceso da 3,51 al 3,42 per cento. Migliorano le previsioni sul tasso di cambio della divisa nazionale: a fine il dollaro statunitense dovrebbe per gli analisti essere pari a 19.97 pesos, contro i 20,26 ipotizzati a febbraio. Per il 2020 si passa dai 20,56 ai 20,26 pesos. (Mec)