Ue: Di Maio, chiederemo di superare patto stabilità su investimenti produttivi e spesa sociale

- "Noi proponiamo e proporremo in Europa, anche attraverso il nostro commissario e in Parlamento, che si possa superare il patto di stabilità per gli investimenti produttivi e la spesa sociale, un patto con l'Europa per la crescita sostenibile e per poter abbassare il cuneo fiscale". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della " fase 2 del governo del cambiamento". Quindi, ha spiegato Di Maio, "chiederemo di superare il patto di stabilità sugli investimenti produttivi e la spesa sociale, un patto per la crescita sostenibile con l'Ue così da poter abbassare il cuneo fiscale. Nessuna proposta choc che fa saltare i conti dello Stato, ma dobbiamo - ha concluso - aiutare le nostre aziende sul costo del lavoro". (Rer)