Rai: Anzaldi (Pd), Lega vuole imbavagliare anche Agcom

- Il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in una nota attacca: "La Lega non si accontenta di aver massacrato l'informazione Rai, trasformata dalla cura Salvini-Di Maio nella peggiore propaganda mai vista. Ora - prosegue - vogliono imbavagliare anche l'Agcom, un'autorità indipendente non a disposizione del governo di turno. Il Parlamento non deve permetterglielo, a partire dai presidenti delle Camere, Fico e Casellati. Perché non difendono l'Authority? La difesa d'ufficio del Tg2 di Sangiuliano - continua Anzaldi - da parte del responsabile comunicazione della Lega Morelli è l'ennesima conferma, ma non ce n'era bisogno, che l'editore di riferimento del direttore del Tg2 è il partito di Salvini e non i cittadini, di qualsiasi colore politico, che pagano quasi 2 miliardi di euro di canone".(Com)