Sicurezza: Casellati su proiettile a Salvini, solidarietà a ministro, serve fare piena luce su atto grave

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, commenta in una nota il ritrovamento di una busta contenente un proiettile indirizzata al ministro Salvini: "Esprimo vicinanza e solidarietà al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e ferma condanna per il vile gesto intimidatorio di cui è stato fatto oggetto. Un atto grave sul quale è necessario che venga fatta piena luce". (Com)