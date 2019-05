Europee: Di Maio, M5s unico argine a corrotti, estremisti e privilegi

- "Chi pensa che serve un argine contro gli estremisti, la corruzione, i privilegi, può votare solo M5s, con tutti gli errori del caso, non siamo perfetti ma da noi chi sbaglia se ne va in poche ore". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della "fase 2 del governo del cambiamento". "In questi mesi - ha aggiunto Di Maio - non abbiamo mai mollato e per questo non abbiamo sottosegretari indagati per corruzione o non sono state presentate norme da Medioevo. Abbiamo fatto provvedimenti importanti in tutti i comparti e ne dobbiamo fare ancora. Noi siamo pronti - ha sottolineato Di Maio - per governare altri quattro anni, anche perché in questi mesi siamo stati attaccati ingiustamente. Immaginiamo per un attimo e per assurdo l'Italia senza il M5s: avremmo ancora Berlusconi in Parlamento, forse ministro della Giustizia o dell'Economia, poi avremmo ministri e sottosegretari al governo indagati per corruzione, non parleremmo di abolizione di vitalizi, ma di inserimento di nuovi privilegi, non parleremmo di salario minimo orario ma di nuovo salario della casta, avremmo solo chi parla di valori cattolici e poi in piazza fischia il Papa. Quindi - ha concluso il vicepremier - è per questo che chiediamo il voto domenica". (Rer)