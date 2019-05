Argentina: Osce migliora proiezioni, uscita recessione già nel 2019 grazie a export (2)

- Se le previsioni riguardo al 2019 sono sensibilmente migliorate, sono peggiorate invece quelle per il 2020 a causa soprattutto dello scenario internazionale e della persistente guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Le stime per l'anno prossimo sebbene prevedono ancora una solida ripresa sono passate infatti dal +2,3 al +2,1 per cento, e tra i fattori di rallentamento, oltre alla politica macroeconomica non espansiva e alla volatilità dei mercati va contata anche l'incertezza sul risultato delle elezioni politiche e presidenziali del prossimo ottobre. "L'incertezza politica in vista delle elezioni generali di ottobre è un rischio chiave al ribasso, mentre una ripresa più vigorosa delle esportazioni potrebbe costituire un rischio al rialzo. (segue) (Abu)