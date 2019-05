Argentina: Osce migliora proiezioni, uscita recessione già nel 2019 grazie a export (4)

- L'attuale contesto di profonda crisi macroeconomica non favorisce attualmente nei sondaggi la coalizione che sostiene il presidente Mauricio Macri. La maggioranza di governo spera in una ripresa dell'economia anche leggera, da qui ad ottobre, per potersi confermare alla guida del paese e fa appello alla disposizione al sacrificio dell'elettorato in vista del consolidamento di un "cambiamento" di cui si fa portatore. Il principale avversario è attualmente rappresentato dal kirchnerismo, che promette invece il ritorno ad una piattaforma politica ed economica basata sulla ripresa del mercato interno e sugli stimoli al consumo per riattivare la crescita. (segue) (Abu)