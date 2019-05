Tav: Orlando (Pd), maggioranza lo esclude da opere strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, informa su Facebook: "Oggi sono stato a visitare i cantieri Tav a Saint Martin La Porte, sul versante francese. Chilometri di galleria pressoché percorribili, opera della tecnica più avanzata e della fatica dei lavoratori, molti dei quali italiani. Si possono avere opinioni diverse su quest’opera - prosegue - possibilmente rispettandosi, non si può però ignorare ciò che è stato già realizzato e che costituisce un fatto con cui la politica deve fare i conti e che non può essere ignorato. Non saranno i cavilli da azzeccagarbugli escogitati all’ultimo momento a dare una risposta. Lo dico nel giorno in cui, senza una motivazione, la maggioranza tutta ha deciso di non includere quest’opera e La Gronda di Genova tra le opere strategiche", conclude l'ex guardasigilli. (Rin)