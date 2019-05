Ambiente: Di Maio, obiettivo è patto con imprese su riconversione ecologica

- "Il nostro obiettivo è siglare un patto con le imprese per una riconversione ecologica che non avvenga con lo scontro ma con il dialogo". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della "fase 2 del governo del cambiamento". "Sulla riconversione ecologica delle imprese - ha spiegato Di Maio - non vogliamo produrre choc, ma volgiamo accompagnare il ciclo produttivo affinché siano competitive, senza che si perdano posti di lavoro". (Rer)