Medio Oriente: Israele consente consegna veicoli blindati per forze sicurezza Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha consentito la consegna alle forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) di 10 veicoli blindati leggeri da parte dell’Unione europea. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Yediot Ahronot”. I veicoli sono stati consegnati oggi all’Anp attraverso il valico giordano di Allenby. L'Anp ha ripetutamente chiesto a Israele negli ultimi anni di consentire l'ingresso ai veicoli blindati leggeri per le sue operazioni di sicurezza, ma tale richiesta era sempre stata respinta. La decisione è un gesto di distensione tra le due parti la cui tensione si è acuita dopo la decisione di Israele di non consegnare all’Anp una parte della raccolta fiscale per impedire alle autorità palestinesi di pagare sussidi ai familiari di persone responsabili di atti di terrorismo e attacchi contro civili e forze di sicurezza israeliane. A causa della disputa, durante gli ultimi tre mesi, il personale di sicurezza palestinese ha ricevuto solo la metà del proprio stipendio. L'Anp riceve circa 500 milioni di shekel al mese (138 milioni di dollari) di entrate fiscali gestite da Israele.(Res)