Centrodestra: Tajani (FI), Salvini può fare giochini che vuole, ma sa che popolo italiano vuole nostra coalizione

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani il merito al leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto che "può fare tutti i giochini politici che vuole, ma il popolo italiano ogni volta che si è espresso dopo il 4 marzo (in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata) ha detto di volere un governo di centrodestra, perché vogliono che i problemi siano risolti, non che le poltrone dei ministri di due partiti rimangano lì". Il presidente del Parlamento europeo si è così espresso ospite a "Otto e mezzo" in onda stasera su La7. (Rin)