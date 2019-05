Governo: Tajani (FI), immobile, non decide, è non-governo

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ha affermato che "il governo ormai è immobile, i contrasti tra le forze che lo compongono paralizzano qualsiasi decisione". Ospite di "Otto e mezzo" su La7, il presidente uscente del Parlamento europeo ha aggiunto: "Non c’è un argomento su cui si trovino d’accordo, solo sul reddito di cittadinanza e quota 100, che però non mi sembra abbiano portato grandi risultati. Un governo che non decide è un non-governo", ha concluso. (Rin)