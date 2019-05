Ue: Moavero delinea cinque priorità per agenda strategica prossimo quinquennio

- Cinque priorità per l'agenda strategica dell'Unione europea per il prossimo quinquennio. Sono quelle delineate oggi, al Consiglio affari generali dell'Ue, dal ministro degli Affari esteri Enzo Moavero Milanesi. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Nel contesto della discussione sulla cosiddetta "agenda strategica" dell'Unione europea per il prossimo quinquennio, Moavero ha indicato "cinque possibili priorità che rispondano alle attese dei cittadini per le quali sia ben comprensibile il valore aggiunto di un'azione a livello dell'Unione, rispetto all'azione degli Stati membri". Per il ministro, le priorità sono un "governo dei flussi migratori, in virtù di una strutturata politica comune che preveda anche rilevanti investimenti nei paesi d'origine dei migranti, un'equa suddivisione degli oneri tra gli Stati Ue e accordi stipulati dall'Unione per i cosiddetti 'rimpatri' di chi non ha diritto all'asilo. Sicurezza, con un'articolata collaborazione fra i competenti organismi degli Stati e una politica estera comune resa più efficace da un accordo fra i governi che consenta decisioni a maggioranza e non solo all'unanimità", ha detto. "Tutela dell'ambiente e mirate iniziative rispetto al cambiamento climatico e a favore dell'economia circolare, nell'interesse della salute dei cittadini e del territorio. Superamento delle asimmetrie economiche, sociali e tributarie all'interno dell'Unione, grazie a opportune misure normative Ue e a investimenti mirati per favorire la competitività europea e la creazione di posti di lavoro stabili", ha proseguito. "Più democrazia, attraverso un ruolo maggiore del Parlamento europeo e in particolare, un accordo inter-istituzionale con la Commissione per dare al Parlamento un diritto di iniziativa legislativa", ha concluso. (Beb)