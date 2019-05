I fatti del giorno - Nord Africa

- Egitto: Il Cairo si propone di ospitare segretariato generale Area libero scambio africana - L’Egitto sta lavorando per ospitare il segretariato generale dell'Area di libero scambio continentale (Cfta) africana. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano diffuso al termine dell’incontro avvenuto ieri al Cairo tra il ministro Sameh Shoukry e una delegazione della Commissione dell’Unione africana. Secondo quanto riferisce la nota del ministero, la delegazione è attualmente in visita al Cairo per valutare l’offerta egiziana per ospitare il segretariato generale del Cfta. "L'Egitto dedica una grande attenzione per ospitare la sede del segretariato generale in quanto l'Area di libero scambio è una delle principali iniziative a sostegno del Progetto di integrazione africana, una delle principali priorità dell’Agenda per lo sviluppo dell'Africa 2063", ha affermato Shoukry. Il responsabile della diplomazia egiziana ha confermato che il suo paese sfrutterà tutte le sue risorse finanziarie e umane per rendere efficace il lavoro del segretariato. "L'Egitto è in prima linea nei paesi che hanno aderito all'accordo, ratificato nel marzo 2019", ha dichiarato Shoukry. Il Cfta è un accordo commerciale tra 49 Stati membri dell'Unione africana volto a creare un mercato unico seguito dalla libera circolazione e da un'unione valutaria. L’accordo è stato firmato a Kigali, in Ruanda, il 21 marzo 2018. Per l'entrata in vigore dell'accordo era necessaria la ratifica di 22 paesi, soglia raggiunta il mese scorso con il voto favorevole del parlamento del Gambia. L'accordo fungerà da cornice a cui verranno aggiunti i protocolli e gli allegati. Sarà presentato un progetto per l'Assemblea dell'Unione africana del gennaio 2020. (segue) (Lit)