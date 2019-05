Speciale infrastrutture: Croazia, delegazione cinese in visita al cantiere navale di Fiume

- Una delegazione della compagnia cinese Csic ha visitato ieri l'Istituto croato per l'edilizia navale e visiterà oggi il cantiere 3 maj di Fiume (Rijeka). Lo ha annunciato il ministro dell'Economia di Zagabria Darko Horvat in una dichiarazione riportata questa mattina dall'emittente "N1". Horvat ha detto che "un incontro di coordinamento con la delegazione cinese è previsto per questa sera, dopo di che avremo informazioni maggiori sull'eventuale rilevamento dei cantieri di Pola (Pula) e Fiume da parte della compagnia cinese". (Zac)