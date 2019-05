Speciale infrastrutture: Noble Energy vicina a firma progetto gasdotto sottomarino Cipro-Egitto

- La compagnia statunitense Noble Energy sarebbe molto vicina alla firma di un accordo relativo al progetto per realizzare un gasdotto sottomarino che dovrebbe collegare il giacimento di gas cipriota Aphrodite alle strutture egiziane di Damietta. Lo hanno riferito ad “Agenzia Nova” due fonti - una egiziana e l’altra cipriota - mentre sono in corso colloqui con diverse società per lo stesso progetto. "Noble Energy, Delek Drilling e Shell detengono i diritti nel Blocco 12 della Zona economica esclusiva di di Cipro e ci sono negoziati con varie compagnie internazionali per la conclusione di un accordo per realizzare la condotta sottomarina", ha detto una fonte diplomatica cipriota. Proprio ieri, inoltre, il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ricevuto David Stover, amministratore delegato di Noble Energy. Una fonte egiziana ha spiegato che l’incontro “suggerisce che Noble Energy, uno degli sviluppatori chiave di Afrodite, è vicina a concludere sul progetto” per realizzare il gasdotto sottomarino. "Speriamo che l’annuncio arrivi presto", ha concluso il diplomatico cipriota. (Cae)