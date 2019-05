Speciale infrastrutture: Russia-Repubblica del Congo, presidente Sassou-Nguesso a Mosca, previsto incontro con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou-Nguesso, è da ieri a Mosca per una visita di quattro giorni durante la quale sarà ricevuto oggi dall'omologo Vladimir Putin. Nella capitale russa, come riporta l’agenzia di stampa “Apa”, Sassou-Nguesso si rivolgerà alla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento russo) nella giornata di domani, 22 maggio, prima di incontrare una delegazione di uomini d'affari russi ai quali presenterà le opportunità di investimento in Congo e di deporre una corona sulla tomba del Milite ignoto fuori le mura del Cremlino. In occasione della visita è prevista la firma di diversi accordi di cooperazione, fra cui quello relativo al gasdotto che collegherà le città di Pointe-Noire e Ouesso, di cui le aziende russe partecipano allo studio di fattibilità e la cui attuazione dovrebbe consentire al Congo di garantire la disponibilità di prodotti petroliferi in tutto il paese. Le relazioni tra Brazzaville e Mosca risalgono al 1969 e da allora, fino al 1992, quasi 7 mila studenti congolesi hanno studiato nell’Unione sovietica. Inoltre, gli scambi commerciali tra Mosca e Brazzaville sono aumentati da 3 miliardi di dollari nel 2011 a 11,5 miliardi nel 2014, mentre la Russia addestra diversi militari e poliziotti congolesi. (Rum)