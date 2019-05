Speciale infrastrutture: Japaridze (Tbc), progetto porto Anaklia in Georgia non è a rischio

- Il progetto per la costruzione del porto in acque profonde di Anaklia, in Georgia, non è a rischio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, a cui uno dei fondatori dell’istituto bancario Tbc, Badri Japaridze, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni al termine di un incontro tra i rappresentanti del consorzio per lo sviluppo del porto e una serie di istituzioni finanziarie internazionali come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), la Overseas private investment corporation (Opic), la Banca asiatica di sviluppo (Adb) e la Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (Aiib). “Stiamo ancora discutendo in merito ai meccanismi di garanzia, ma l’obiettivo dell’incontro di oggi era confrontarsi sull’agenda della prossima tavola rotonda che si protrarrà per due giorni”, ha detto Japaridze, definendosi fiducioso in merito alla possibilità di completare il progetto entro i tempi previsti. “I lavori si dovrebbero concludere come da programma: tutte le parti coinvolte nelle consultazioni stanno mostrando un atteggiamento molto costruttivo”, ha aggiunto. La prima fase di costruzione del porto di Anaklia è già stata avviata e dovrebbe concludersi nel 2021. Il primo terminal dovrebbe essere in grado di gestire un flusso annuale pari a quasi un milione di container: più del doppio rispetto all’attuale capacità dei porti di tutta la Georgia. Una volta terminato, il porto, la cui costruzione è stata articolata su nove fasi e verrà completata nei prossimi decenni, sarà in grado di gestire un flusso annuale pari a circa cinque milioni di container. La capacità dell’infrastruttura è stata scelta prevedendo un traffico ingente di merci dall’Europa alla Cina, e viceversa. Come spiega "The Economist", al momento i corridoi principali che collegano le due aree sono tre: uno meridionale che passa dall’Iran, di recente reso impraticabile delle sanzioni statunitensi; uno “di mezzo” attraverso il mar Caspio, la Georgia e il Mar Nero, oggi poco pratico per via della mancanza di infrastrutture moderne; e uno settentrionale che passa dalla Russia, che al momento è quello più utilizzato. Il progetto del porto di Anaklia, se completato, permetterà di ampliare notevolmente il corridoio di mezzo, contribuendo a diminuire la dipendenza dell’Europa dalla Russia. (Res)