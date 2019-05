Speciale infrastrutture: Visegrad, ministri Trasporti firmano accordo sull'alta velocità

- I ministri dei Trasporti dei paesi del gruppo Visegrad (V4) hanno firmato quest'oggi a Bratislava una dichiarazione comune sulla costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità che in futuro connetterà le loro quattro capitali. Lo comunica l'agenzia di stampa slovacca "Tasr". Uno studio di fattibilità è tuttora in corso. "Sarà una linea completamente nuova che consentirà un transito a 300 chilometri orari", ha dichiarato il ministro dei Trasporti slovacco, Arpad Ersek, secondo cui la linea farà concorrenza al trasporto aereo. Ersek non ha tuttavia fatto promesse sui tempi di costruzione e d'altronde mancano ancora le specifiche tecniche. Ha però assicurato che il progetto sarà cofinanziato da fondi europei. Proprio i finanziamenti Ue per il periodo 2021-2028 sono stati l'altro importante tema di discussione dell'incontro interministeriale a Bratislava. "Non possiamo ammettere un taglio dei fondi. Lo sviluppo infrastrutturale è ciò di cui ha bisogno l'economia. E' estremamente importante che strumenti economici europei come la politica di coesione continuino," ha affermato il ministro per l'Innovazione ungherese, Tamas Schanda. La rilevanza dei fondi europei è stata ribadita anche dal ministro dei Trasporti ceco, Vladimir Kremlik, al suo primo viaggio istituzionale dal suo insediamento, e dall'omologo polacco, Andrzej Adamczyk. I ministri hanno anche fatto cenno alla collaborazione in tema di recupero transnazionale delle multe non pagate. (Vap)