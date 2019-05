I fatti del giorno - America Latina (2)

- Brasile: Ocse, previsioni di crescita 2019 tagliate all'1,4 per cento - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha nuovamente ridotto le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) brasiliano nel 2019, passando dall'1,9 per cento stimato a marzo all'attuale all'1,4 per cento. Secondo quanto riportato nell'Economic outlook pubblicato oggi, le difficoltà politiche del governo brasiliano nell'approvare le riforme potrebbero condannare il paese a una crescita al di sotto della metà della media mondiale, quest'anno stimata al 3,2 per cento. A novembre scorso, l'Ocse pronosticava per il Brasile una crescita del pil 2019 pari al 2,1 per cento. (segue) (Res)