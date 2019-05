I fatti del giorno - America Latina (3)

- Colombia: Corta suprema si esprimerà su competenze caso ex comandante Farc Santrich - Sarà la Corte suprema colombiana a definire chi dovrà processare l’ex comandante delle Farc Seuxis Paucias Hernandez, noto come Jesus Santrich, se un giudice della Repubblica o la stessa Corte. La difesa dell'ex capo della guerriglia, riferisce la stampa locale, sostiene che Santrich debba essere giudicato dalla Corte suprema, in quanto eletto deputato alla Camera per il periodo 2018-2022. In attesa della sentenza della Corte il processo a Santrich è stato sospeso. Ieri la procura colombiana ha presentato nuove prove a carico dell’ex comandante, presentando una nuova tesi probatoria, acquisita nel quadro della cooperazione internazionale con gli Stati Uniti. Tra le prove raccolte c’è una nuova testimonianza di Marlon Marin, nipote dell'ex leader delle Farc Ivan Marquez, che identifica Santrich come la persona incaricata di dirigere il traffico di droga verso gli Usa. (segue) (Res)