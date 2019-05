I fatti del giorno - America Latina (5)

- Venezuela: Unhcr, garantire accesso a procedure di asilo a venezuelani in fuga - Le Nazioni Unite hanno ribadito il loro appello a garantire l’accesso alle procedure di asilo ai venezuelani in fuga dalla crisi in corso nel loro paese. È quanto si legge nel documento sulle linee guida sulla protezione internazionale diffuso oggi dall’Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr). “La sicurezza e la situazione umanitaria in Venezuela è peggiorata, portando il numero delle persone fuggite verso i paesi vicini, i paesi della regione e altri paesi a 3,7 milioni”, si legge nel documento. “Date le circostanze l’Unhcr ribadisce il suo appello agli stati affinché consentano l'accesso dei venezuelani al loro territorio e sottolinea l'importanza fondamentale di garantire l'accesso alle procedure di asilo”. (Res)