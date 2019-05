I fatti del giorno - Asia (2)

- India: leader opposizione riuniti a Nuova Delhi in vista dello scrutinio - I leader dell’opposizione si sono riuniti oggi a Nuova Delhi, in vista dello scrutinio delle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento indiano, per discutere la possibilità di un raggruppamento alternativo all’Alleanza democratica nazionale (Nda) in grado di formare un governo. Alla riunione, ospitata nel Constitution Club, hanno partecipato, tra gli altri, Ahmed Patel, Ghulam Nabi Azad, Ashok Gehlot e Abhishek Manu Singhvi in rappresentanza del Congresso nazionale indiano (Inc); Chandrababu Naidu del Telugu Desam (Tdp); Satish Chandra Misra del Partito della società maggioritaria (Bsp); Sitaram Yechury del Partito comunista marxista (Cpim); Doraisamy Raja del Partito comunista (Cpi); Arvind Kejriwal del Partito dell’uomo comune (Aap); Derek O’Brien dell’All India Trinamool Congress (Tmc); Ramgopal Yadav del Samajwadi (Sp); Kanimozhi del Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk); Manoj Jha del Rashtriya Janata Dal (Rjd); Majeed Memon del Partito nazionalista del Congresso (Ncp); Devinder Rana della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc). (segue) (Res)