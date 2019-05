I fatti del giorno - Asia (4)

- Vietnam: premier Phuc in Russia, viaggio ufficiale proseguirà in Norvegia e Svezia - Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, accompagnato da una delegazione di alto livello, ha intrapreso ieri un viaggio ufficiale con tappe in Russia, Norvegia e Svezia, su invito dei rispettivi premier, Dmitri Medvedev, Erna Solberg e Stefan Lofven. Il leader vietnamita ha iniziato la sua visita in Russia, che si concluderà il 23 maggio, a San Pietroburgo, dove ha in programma incontri con gli amministratori locali. La visita rientra nel contesto dell’Anno del Vietnam in Russia e dell’Anno della Russia in Vietnam, indetti per il 2019 e il 2020 per festeggiare il 25mo anniversario del trattato di amicizia e il 70mo dell’avvio delle relazioni diplomatiche. I due paesi hanno una partnership strategica dal 2001, elevata a partnership strategica onnicomprensiva nel 2012. (segue) (Res)