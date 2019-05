I fatti del giorno - Asia (5)

- Nepal: il Congresso forma un governo ombra - Il Congresso nepalese (nc), principale forza di opposizione in Nepal, ha dato vita a un governo ombra, dopo quattro mesi di discussione interna. Il presidente del partito, Sher Bahadur Deuba, ex primo ministro, ha formato 21 commissioni competenti per i vari ambiti ministeriali, affidate alla responsabilità di altrettanti coordinatori, affiancati da altri collaboratori: ciascun coordinatore equivale a un ministro ombra. Il governo ombra è previsto dallo statuto del partito e non è una novità nel paese himalayano: anche i partiti comunisti, quando erano all’opposizione, vi hanno fatto ricorso. Il capogruppo del Congresso, Bal Krishna Khand, riferendosi ai disegni di legge sui media, i diritti umani e la sicurezza (Media Council Bill, National Human Rights Commission Bill e National Security Bill), ha spiegato che le recenti proposte legislative dell’esecutivo rendono necessario uno strumento in grado di generare “la pressione dell’opinione pubblica”. Il vice leader parlamentare del Partito comunista (Ncp) di governo, Subash Chandra Nembang, ha accolto positivamente il lancio dell’iniziativa. (Res)