Ue: Commissione vara prima flotta aerea antincendio RescEu

- La Commissione europea ha varato oggi la prima flotta aerea antincendio per far fronte alle calamità naturali. Lo ha reso noto la Commissione europea. In un primo momento, la flotta di RescEu conterà sette aerei e sei elicotteri antincendio, ma la Commissione e i paesi partecipanti stanno cooperando per aggiungere altri mezzi nelle prossime settimane. "RescEu è una risposta concreta, una risposta europea, per aiutare i molti cittadini che devono confrontarsi con la minaccia di catastrofi naturali. Tutti noi, in quanto europei, siamo rimasti sconvolti davanti all'ingente perdita di vite umane provocata gli anni scorsi dagli incendi boschivi che hanno colpito il nostro continente dal Portogallo alla Grecia. Solidarietà europea deve significare proteggere i cittadini e prestarsi reciprocamente aiuto in tempi difficili; un principio che RescEu mette saldamente in atto, offrendo soluzioni pratiche", ha detto il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. (segue) (Beb)