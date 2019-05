Ue: Commissione vara prima flotta aerea antincendio RescEu (2)

- "Gli incendi boschivi non aspettano. Per salvare vite umane e proteggere i cittadini, l'Ue e i suoi Stati membri hanno unito le forze e trasformato in realtà RescEu. Con RescEu ci siamo dotati di un'ulteriore 'rete di sicurezza' per i momenti di crisi. Sono molto orgoglioso di sapere che la flotta europea contro gli incendi boschivi sarà operativa la prossima estate. Desidero ringraziare ogni singolo Stato partecipante che ha contribuito alla realizzazione di questa flotta, che ci consente di essere preparati nel miglior modo possibile per la gestione degli incendi che si verificheranno quest'anno", ha aggiunto il commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides. Cinque Stati membri dell'Ue, che negli ultimi anni sono stati colpiti di frequente da incendi boschivi, hanno già messo aerei ed elicotteri a disposizione della flotta provvisoria di RescEu del 2019. In questa prima fase si può contare su 2 aeromobili messi a disposizione dalla Croazia, 1 dalla Francia, 2 dall'Italia e 2 dalla Spagna nonché su 6 elicotteri messi a disposizione dalla Svezia. Oltre alla costituzione della flotta RescEu, la Commissione europea sta consolidando la propria capacità di monitoraggio e coordinamento per prepararsi alla stagione degli incendi boschivi. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) dell'Ue, operativo 24 ore su 24, sarà rafforzato con squadre di sostegno per la lotta agli incendi boschivi e con la presenza di esperti degli Stati membri in estate. (segue) (Beb)