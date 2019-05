Ue: Commissione vara prima flotta aerea antincendio RescEu (3)

- Nella stagione estiva l'Ercc organizzerà regolarmente videoconferenze con gli Stati membri allo scopo di condividere le informazioni relative ai rischi di incendio in tutta Europa. Il sistema satellitare Copernicus dell'Ue sarà utilizzato per individuare le emergenze connesse a incendi boschivi. Tutti gli Stati membri dell'Ue e i paesi partner si sono riuniti a Bruxelles in occasione della riunione annuale sugli incendi boschivi per prepararsi alla prossima stagione. Negli ultimi mesi sono state condotte diverse esercitazioni sul campo per fare fronte a tale fenomeno, tra cui le esercitazioni sul campo Modex per la protezione civile e sugli incendi boschivi, che hanno visto la partecipazione di esperti e squadre di soccorso di vari paesi dell'Ue riunitisi sull'isola di Cherso, in Croazia, tra il 7 e il 10 aprile 2019. Altre esercitazioni si sono svolte a Spalato, sempre in Croazia, e Aix-en-Provence, in Francia. (segue) (Beb)