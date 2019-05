Argentina: al via processo per corruzione contro ex presidente Kirchner (3)

Buenos Aires, 21 mag 12:59 - (Agenzia Nova) - Il dietrofront della Corte suprema è arrivato dopo una fortissima pressione proveniente dall'esecutivo, con il presidente Mauricio Macri e il ministro della Giustizia, German Garavano in testa. "Non vogliamo che ci sia impunità", aveva detto il presidente. Ancora più in là era andato il capo di Gabinetto del capo dello stato, Marcos Pena, affermando che si trattava di "una decisione che provoca rabbia nella società, che ha una domanda concreta di giustizia". D'altra parte, secondo l'avvocato di Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, "non ci sono le condizioni per iniziare un processo che possa concludersi con una sentenza valida". "La Corte suprema sta denunciando che il processo potrebbe essere nullo", ha aggiunto Beraldi, che ha quindi denunciato una "forte interferenza del potere politico". (segue) (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata