Argentina: al via processo per corruzione contro ex presidente Kirchner (4)

Buenos Aires, 21 mag 12:59 - (Agenzia Nova) - Il dibattimento inizia a pochi giorni dal clamoroso passo indietro di Cristina Kirchner sulla candidatura alle prossime elezioni presidenziali di ottobre a favore del suo braccio destro Alberto Fernandez. Si è trattato di una mossa assolutamente inattesa e, secondo gli analisti, di un cambiamento radicale dello scenario politico argentino. L'ex "presidenta" è il principale e più temibile avversario politico dell'attuale capo di stato Mauricio Macri, ma il suo nome è al tempo stesso un limite per chi non ha digerito il suo passato al governo così come le sue vicende processuali. (segue) (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il dibattimento inizia a pochi giorni dal clamoroso passo indietro di Cristina Kirchner sulla candidatura alle prossime elezioni presidenziali di ottobre a favore del suo braccio destro Alberto Fernandez. Si è trattato di una mossa assolutamente inattesa e, secondo gli analisti, di un cambiamento radicale dello scenario politico argentino. L'ex "presidenta" è il principale e più temibile avversario politico dell'attuale capo di stato Mauricio Macri, ma il suo nome è al tempo stesso un limite per chi non ha digerito il suo passato al governo così come le sue vicende processuali. (segue) (Abu)