Argentina: al via processo per corruzione contro ex presidente Kirchner (5)

Buenos Aires, 21 mag 12:59 - (Agenzia Nova) - Definito da più parti come un "dirigente capace di dialogare con settori contrapposti al kirchnerismo", Alberto Fernandez potrebbe quindi riuscire, secondo gli esperti, nell'obiettivo di far confluire il resto del peronismo nella coalizione kirchnerista (Unidad ciudadana) e neutralizzare in questo modo la strategia di polarizzazione che porta avanti il governo. Nell'annunciare la sua decisione Kirchner ha manifestato apertamente la "necessità di costruire una coalizione in grado di vincere", evidentemente cosciente che la sua candidatura possa rappresentare un ostacolo a questo fine. (Abu) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata