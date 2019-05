Serbia: parlamento approva ergastolo per stupro e omicidio perpetrati su minori

- Il parlamento della Serbia ha approvato oggi il testo della cosiddetta "legge di Tijana", che va a modificare il Codice penale introducendo la reclusione a vita per chi commette atti di omicidio, stupro, circonvenzione nei confronti di minori, donne incinte e persone incapaci. La"legge di Tijana" prende il nome da Tijana Juric, la quindicenne uccisa nel 2014 nei pressi di Bajmok, nella provincia serba autonoma della Vojvodina. Il testo è stato sostenuto dai deputati della maggioranza, dai radicali, dalla Lega dei socialdemocratici della Vojvodina e da altri due deputati dell'opposizione, Miladin Sevarlic e Djordje Vukadinovic. Alla votazione non hanno partecipato i deputati dell'opposizione che in questi giorni stanno facendo ostruzionismo ai lavori del parlamento per protestare contro l'attuale maggioranza. (segue) (Seb)