Serbia: parlamento approva ergastolo per stupro e omicidio perpetrati su minori (2)

- Gli stessi deputati hanno però fatto sapere di avere sostenuto il testo sottoscrivendo l'iniziativa cittadina promossa dalla Fondazione Tijana Juric, la stessa che ha proposto i contenuti della bozza. Fra le modifiche approvate oggi al Codice penale vi è anche quella che prevede che la pena del carcere a vita possa essere alleviata o convertita dopo 27 anni di reclusione. Ciò non vale però per i reati previsti dal testo proposto dalla Fondazione Tijana Juric e dunque per i colpevoli dei sopra citati reati contro bambini, donne in stato di gravidanza e incapaci. (Seb)