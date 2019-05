Marche: domani Ceriscioli e direttore Asl Caporossi a sopralluogo Ospedali Riunioni Torrette di Ancona

- Domani alle 12.30 presso gli Ospedali Riunioni Torrette di Ancona, in via Conca, il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Michele Caporossi accompagneranno la stampa e gli organi di informazione in un sopralluogo al cantiere del nuovo Salesi, nell’area a lato al palazzo azzurro che ospita gli uffici della direzione. Parteciperanno il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, la direzione dei lavori e i rappresentanti del pool di imprese aggiudicatarie. (Ren)