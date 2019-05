Europee: M5s, dopo 20 anni politica berlusconiana Meloni non più credibile

- Il Movimento cinque stelle afferma, in una nota, che "Giorgia Meloni oggi parla di rivoluzioni in Europa, ma si sta presentando alle europee alla vecchia maniera: capolista in tutte e cinque le circoscrizioni, candidata anche se deputata e attuale consigliere comunale a Roma. In Campidoglio è la grande assente: ha partecipato soltanto al 15 per cento delle sedute del 2017, al 17 per cento nel 2018 e al 10 per cento nel 2019. In caso di elezione a Bruxelles rinuncerà all'incarico di parlamentare? Lo dica chiaramente e subito", prosegue la nota, "e abbia rispetto per gli italiani che vanno a votare. Intanto però le ricordiamo che, oltre a essere stata ministra del governo Berlusconi dal 2009 al 2011, ha sostenuto provvedimenti scandalosi, i cui effetti sono ancora pagati a caro prezzo dai cittadini italiani. Alcuni esempi: riforma Fornero, legittimo impedimento (cioè il rinvio dei processi in base agli impegni 'certificati' di premier e ministri, magari per arrivare a prescrizione), lodo Alfano (ossia l'impunità per le alte cariche dello Stato), tagli all'Università per quasi un miliardo e mezzo e all'Istruzione per 8 miliardi con il decreto Gelmini", continua ancora la nota, "estensione dello scudo fiscale al reato di falso in bilancio in alcuni procedimenti amministrativi, civili e tributari successivi, fiducia sulla legge Bavaglio in materia di intercettazioni e lo 'Svuotacarceri' con cui Berlusconi mise fuori 7 mila detenuti. Questa è Giorgia Meloni", conclude la nota del M5s, "politica da oltre 20 anni con nessuna credibilità e ora aspirante alla terza poltrona: quella europea". (Com)