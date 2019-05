Giappone: le incertezze economiche gravano sul governo in vista delle elezioni di luglio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A complicare ulteriormente il quadro tendenziale c’è l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto che dovrebbe scattare ad ottobre: fonti governative hanno confermato di recente l’intenzione dell’esecutivo di aumentare l’Iva per far fronte al disavanzo crescente e alle nuove misure di spesa sociale, ma il peggioramento della situazione economica generale, e l’indebolimento già marcato dei consumi, stanno alimentando le speculazioni in merito a un ipotetico rinvio del provvedimento. Per tentare di moderare l’impatto del rincaro fiscale sui consumi, il governo Abe ha già varato una serie di misure di incentivo agli acquisti di case e automobili, oltre a un sistema di voucher e altre iniziative dall’impatto gravoso sul già elefantiaco bilancio pubblico dello Stato giapponese. (segue) (Git)