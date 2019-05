Giappone: le incertezze economiche gravano sul governo in vista delle elezioni di luglio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dispetto dell’impopolarità e del probabile effetto recessivo sull’economia, il paese non può permettersi un ulteriore rinvio dell’intervento fiscale. L’esecutivo Abe ha già rimandato gli aumenti programmati dell’Iva nel 2014 e nel 2016 e, con un debito pubblico superiore al 250 per cento del Pil e ulteriori espansioni del welfare tese a stimolare la natalità e far fronte all’invecchiamento della popolazione, lo Stato giapponese ha urgente bisogno di maggiori entrate. Il portavoce del governo, Yoshihide Suga, ha dichiarato all’inizio di maggio che solamente un evento di gravità paragonabile al cosiddetto “Lehman Shock”, che innescò la crisi finanziaria globale del 2018, potrebbe convincere il governo a rivedere i piani in materia fiscale. Abe potrebbe orchestrare invece una crisi di governo entro luglio, così da affrontare le successive sfide economiche con un nuovo mandato diretto da parte degli elettori. (segue) (Git)