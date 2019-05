Difesa: Libano, sottosegretario Volpi (Lega) in visita a base Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Raffaele Volpi, si trova oggi in visita presso la base della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) di Shama, dove è dispiegata parte del contingente italiano. Lo riferisce una nota stampa. “Vi ringrazio per la dedizione, la passione e la competenza con cui svolgete il vostro lavoro, che fa aumentare di giorno in giorno la considerazione di cui gode l’Italia nella comunità internazionale e che assume ancora maggiore rilievo e responsabilità in virtù della doppia appartenenza che esprimete: quella nazionale e quella delle Nazioni Unite”, ha detto Volpi in apertura del discorso ai militari italiani. Il sottosegretario alla Difesa ha aggiunto: “Desidero portare qui in Libano l’affetto del governo e degli italiani tutti, ma permettetemi prima di tutto di rivolgere un deferente pensiero ai caduti, anche italiani, sotto la bandiera delle Nazioni Unite”. (segue) (Res)