Difesa: Libano, sottosegretario Volpi (Lega) in visita a base Unifil (2)

- Nel suo intervento, Volpi ha ricordato la necessità di “costruire qui, come altrove, la pace”. Tuttavia, “questo spesso ha un costo, come ricorda il cippo intitolato al sottotenente Andrea Millevoi”, il militare italiano caduto nel 1993 a Mogadiscio, in Somalia. Volpi, “consapevole delle difficoltà dei rischi e dei sacrifici che la vostra missione comporta e di quanto sia onerosa per voi la lontananza dagli affetti familiari e dalla patria, ha evidenziato come il paese sia “orgoglioso delle proprie Forze armate”. Il sottosegretario ha concluso: “Sono certo dell’alta qualità del lavoro che ogni giorno svolgete per questa splendida terra e per la popolazione libanese. Voi onorate una missione speciale e lo fate supportando la popolazione civile e addestrando le Forze armate libanesi, consentendo a questo Paese di tornare alla normalità”. (segue) (Res)