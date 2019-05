Difesa: Libano, sottosegretario Volpi (Lega) in visita a base Unifil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Unifil è nata con la risoluzione 425 adottata il 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele. Le successive risoluzioni hanno prorogato, con cadenza semestrale, la durata della missione. Dopo la Seconda guerra del Libano del luglio 2006, il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha adottato la risoluzione 1701 l'11 agosto 2006 che prevede il potenziamento del contingente militare di Unifil fino a un massimo di 15.000 uomini, da schierare in Libano in fasi successive, espandendo l'area di operazioni a tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani. L'Italia partecipa alla missione internazionale - denominata in ambito nazionale Operazione "Leonte" – e ha la leadership nel comando del settore ovest. (Res)