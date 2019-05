Lega: Borgonzoni, a Bologna finti manifesti per denigrarci, azioni ingiustificabili

- Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega, sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività culturali, afferma in una nota di prendere "atto dell'ultimo atto antidemocratico ai danni della Lega e di Matteo Salvini, che si inserisce in una lunga scia di gesti che contraddistinguono tristemente da anni alcune aree antagoniste e non solo, che ruotano attorno al territorio bolognese. Questa volta sono arrivati a inventarsi finti manifesti per cercare di denigrarci. Queste azioni ingiustificabili sono da condannare senza se e senza ma", continua la parlamentare, "e mi aspetto che tutte le forze politiche prendano le distanze da quanto avvenuto. Sono così a corto di idee e argomenti che per colpire la Lega e il programma di buonsenso di Matteo Salvini devono ricorrere a manifesti falsi e diffamatori: oltre a rappresentare una palese violazione della normativa vigente in materia elettorale, questi gesti vili e ignobili dimostrano anche la pochezza che contraddistingue chi li fa. Confido", conclude Borgonzoni, "nel lavoro delle autorità per l'identificazione degli autori. Se pensano di intimidirci o fermarci, si sbagliano di grosso".(Com)