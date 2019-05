Venezuela: Guaidò su elezioni anticipate del parlamento, non partecipiamo a "farse"

- L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, ha respinto la proposta del governo di Nicolas Maduro di procedere ad elezioni anticipate per l'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni. "Una nuova farsa aggraverebbe solo la nostra crisi", ha scritto Guaidò in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. Maduro aveva invitato l'opposizione a "misurarsi" alle urne, rinnovando "l'unico organo che non è stato legittimati negli ultimi cinque anni". Guaidò ha però ricordato che già il 20 maggio 2018, nel giorno delle contestate elezioni con cui Maduro ha ottenuto il secondo mandato, che le opposiioni non partecipano "alle farse" e che respinge "il furto della sovranità popolare". Per l'oppositore "solo mettendo fine all'usurpazione e con un arbitro trasparente ci saranno elezioni libere". (segue) (Brb)