Venezuela: Guaidò su elezioni anticipate del parlamento, non partecipiamo a "farse" (2)

- "Ho una proposta per le opposizioni: andiamo a confrontarci elettoralmente, andiamo ad elezioni anticipate dell'Assemblea nazionale per vedere chi ha i voti, chi ha i voti per vedere chi vince", ha detto ieri Maduro nel corso di una manifestazione. La An, in virtù delle elezioni di dicembre 2015, è ampiamente controllata dalle opposizioni al governo. L'organo, che andrebbe a scadenza naturale nel 2020, è però considerato esautorato dalle sue funzioni, dopo che la Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ha riscontrato irregolarità nelle procedure di elezione e nomina di alcuni parlamentari. Guaidò ha "giurato" come presidente ad interim del paese forte di poteri individuati che la Costituzione attribuisce al presidente della An. (segue) (Brb)